Doubs : un marcassin orphelin confisqué à une famille qui l'avait recueilli

publié le 14/01/2020 à 22:18

Le tribunal de Besançon a décidé lundi 13 janvier de saisir un marcassin orphelin à un couple vivant dans le Doubs, et qui avait recueilli l'animal en avril dernier. Le petit sanglier a été confié à une association de protection animale.

Selon L'Est Républicain, qui rapporte cette information, c'est le beau-fils du couple en question qui avait récupéré le marcassin en forêt, après une partie de chasse où la mère avait été abattue.

Dominique et Claudine Gély avaient vite adopté le suidé et l'avaient baptisé Flocky. Même le chien de la famille jouait avec lui. Flocky se comportait comme un véritable animal domestique. Mais sa présence n'était pas vraiment du goût de tous. Les voisins ont fini par alerter l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Dominique et Claudine ont eu peur qu'il soit euthanasié. Son placement dans une association est donc une victoire.

En France, il est interdit pour les particuliers de détenir chez eux un animal non domestique. La législation concernant la captivité des animaux sauvages est très précise. Il faut, notamment et impérativement, avoir "les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien", selon l'article 1 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.