Double meurtre de la Mangrove : comment Littorie s’est enfermé dans le mensonge ?

Que s'est-il passé dans la tête de Patrick Littorie, au beau milieu d'une nuit de décembre 2004 ? Nous sommes à trois jours de Noël, lorsque le mardi 21 décembre 2004, la gendarmerie du Robert, petite ville située sur la côte est de la Martinique, est alertée par un pêcheur de la présence d'un corps entièrement nu qui flotte entre deux eaux. Le cadavre se trouve au milieu de la mangrove de la Baie des Requins.

Il s'agit d'un homme, sans aucun doute possible. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas mort noyé, mais il a été tabassé. La victime est rapidement identifiée. Il s'agit de Karim Merlot, 35 ans, surveillant dans un lycée tout proche. Il vivait sur un voilier avec sa compagne, Martine Desmarthon. Elle est totalement introuvable. Le lendemain, la police repêche un autre corps. Celui de Martine. Il a été retrouvé à 150 mètres de celui de Karim. La victime est en partie défigurée.

Depuis leur arrivée en Martinique, le rêve de leur vie, Karim et Martine étaient heureux. Un couple souriant, bienveillant et qui sympathisait facilement avec les uns et les autres. Le surveillant de lycée et l'institutrice s'étaient rencontrés sur les bancs de la fac de Limoges.

La rumeur désigne rapidement un homme...

Très rapidement, les petites discussions de villages vont désigner un individu comme étant l'auteur de ce massacre, un meurtre rempli de violence. Il est réputé violent et imprévisible. L'individu en question s'appelle Patrick Littorie. Il a 34 ans et a déjà été condamné pour des violences et pour agression sexuelle. Il est décrit comme un accro au crack, un type nerveux et agressif.

Le 27 décembre, six jours après la découverte du premier corps, les gendarmes perquisitionnent chez Littorie, pour une tout autre histoire : une affaire de cambriolage. Les enquêteurs retrouvent des vêtements tâchés de sang. Au même moment, un homme assiste à la venue des gendarmes martiniquais : un certain Jean-Luc.



"Violent", "sadique"... le portrait peu reluisant de Littorie

La perquisition achevée, il se confie aux militaires et balance Littorie. Il indique même que Patrick Littorie lui a demandé de nettoyer une barque. Au fond de celle-ci, les gendarmes retrouveront l'ADN mélangé des victimes.

Malgré ces traces génétiques et l'absence d'alibi, Patrick Littorie sera acquitté en première instance, en décembre 2009. Il aurait voulu attaquer Martine et aurait tué tout le monde dans une effroyable bagarre. "Au premier procès, on avait un Patrick Littorie calme, posé et sûr de lui. Quand on arrive au deuxième procès, il est détenu pour autre chose et est retombé dans ses travers. Même son visage a changé", rappelle Me Anta Guissé, avocat des parties civiles, au micro de RTL.

Comment Karim et Martine ont-ils été emportés dans ce déchaînement de violence ? Liza Marie-Magdeleine, à l’époque journaliste pour le journal France-Antilles

Finalement, en appel, au terme de six heures de délibération, Patrick Littorie écope de dix-neuf ans de réclusion criminelle. Au cours de ce second procès, il n'a eu de cesse de présenter des scénarios fantasques : Martine était sa maîtresse, Karim un trafiquant de drogues. Durant le procès, les témoins le qualifient de "violent" et "sadique", notamment avec les femmes.



Une forme de soulagement pour les familles. Même si jamais, tout au long de l'instruction, les enquêteurs ne parviendront à percer le mystère Littorie et à savoir pourquoi il s'en est pris au jeune couple périgourdin. Pour Liza Marie-Magdeleine, journaliste chez France-Antilles à l'époque de l'affaire, reste persuadée que "des doutes forts" subsistent sur le "scénario de ce qui s'est passé". "Comment [Karim et Martine] ont-ils été emportés dans ce déchaînement de violence, ça on ne le saura pas", regrette-t-elle sur RTL.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Me Anta Guissé, avocate des parties civiles

- Liza Marie-Magdeleine, à l’époque journaliste pour le journal local France-Antilles