INVITÉ RTL - Affaire Frédéric Fauvet : "On l'a fait disparaître", dit son frère

Depuis 37 ans, Boris Fauvet, se bat sans relâche pour connaître la vérité sur la disparition mystérieuse de son frère, Frédéric. Avec sa famille, il n'a jamais cru à la disparition volontaire de ce jeune vigneron en décembre 1985. Au bout de trois ans, l'enquête s'était arrêtée sur un suspect : l'ex-compagnon de la nouvelle amie du disparu.

Accusé d'être l'auteur de ce meurtre, ce dernier a été acquitté par la cour d'assises de Reims, faute de preuve. Coup de théâtre, 27 ans plus tard, en 2012, une analyse réalisée sur une coupe de champagne maculée de rouge à lèvres, retrouvée au domicile de la victime, révèle l'empreinte génétique de l'ancien suspect n°1...

Vendredi 27 décembre 1985, Catherine, en couple avec Frédéric Fauvet, un jeune viticulteur de 23 ans, rejoint l'appartement où ils vivent à Épernay. Lorsqu'elle arrive sur le parking, elle aperçoit que l'appartement du troisième étage est éclairé. Frédéric devait pourtant se rendre chez ses parents, dans le village voisin d'Ambonnay, pour leur emprunter une camionnette. Quand elle entre dans le logement, elle est stupéfaite.



Des détails troublants

L'appartement est en désordre et une forte odeur d'alcool règne dans la cuisine. Deux bouteilles de champagnes vides sont sur la table, ainsi que des verres, deux flûtes qui portent des traces de rouge à lèvres et une boîte de biscuit apéritif. Les mégots de sept cigarettes sont dans des cendriers. Plus troublant encore, il y a deux traces de sang. La Citroën qu'il devait emprunter est restée sur le parking.

De petites tâches sombres, ressemblant a du sang qui a été essuyé, sont retrouvées par les enquêteurs. Dans la porte, il y a un impact de balle, les projectiles viennent d'un calibre 22 de long rifle. Jamais Frédéric n’aurait servi du champagne en milieu de matinée en offrant à ses invités les premiers biscuits secs venus. Il serait sorti sans prendre son argent, ni son carnet de chèques. La thèse de la fugue est rapidement écartée.



Catherine, sa compagne, confiera aux enquêteurs, qu'avant la venue de la police, elle a reçu un coup de fil. Une voix féminine déclarait appeler de la part de Frédéric, en indiquant qu'elle partait avec lui aux sports d'hiver. Un appel récurrent, car cette même femme avait déjà appelé au début du mois. Le couple s'était alors mis en liste rouge.



Un suspect "idéal" confondu par son ADN ?

L'ADN retrouvé dans l'appartement appartient à un certain Dominique C, qui n'est autre que l'ancien petit ami de Catherine. Cet homme, déjà condamné par la justice pour des faits de vol et trafic de stupéfiant, était enclin à des comportements violent et excessif. Dans L'Heure du Crime, Corinne Herrmann, avocate de Boris Fauvet, explique, que d'après sa mère, "Frédéric craignait cet homme et avait déclaré qu'il lui cherchait des ennuis".

Pour l'avocate, c'est le suspect "idéal" car "il s'arrange avec la vérité et se faufile à chaque fois qu'on lui oppose une version". Pour elle, tout s'est joué en audience. Elle explique qu'il s'agissait plus "d'intuition que de démonstration". L'avocate de la défense a plaidé l'acquittement parce qu'il n'y avait pas d'armes et de corps. Dominique C. est alors ressorti libre.

Avec cet ADN, on prouve qu'il fait partie de la disparition de mon frère Boris Fauvet, frère de Frédéric Fauvet

"L'ADN retrouvé sur les flûtes à champagne prouve qu'il était à l'appartement de mon frère le jour de sa disparition", estime Boris Fauvet. Pourtant, le jour où il a été reçu avec sa mère, par la juge, celle-ci-leur a répondu que cela ne voulait rien dire. Une réaction jugé "impensable" pour ce frère endeuillé qui voit "l'ADN comme une preuve formelle".



Frédéric Fauvet est aujourd'hui toujours disparu. Son corps n'a pas été retrouvé. "Je pense qu’on l’a fait disparaître, assure son Boris Fauvet. Il y a plein d’endroits où on peut mettre un corps. Enterré dans un bois ou... je ne sais pas. On l'a fait disparaître !"



Les invités de "L'Heure du crime"

- Me Corinne Herrmann, avocate de Boris Fauvet.

- Boris Fauvet, frère de Frédéric Fauvet.