INVITÉ RTL - Affaire Jean-Luc Lemaire : "Je n'ai pas pardonné, j'ai appris à avancer avec", dit son fils

Un relief représentant le blason de la justice et sa balance (illustration)

À l'automne 2008, Jean-Luc Lemaire, un paisible employé d'hippodrome et père de famille nombreuse, qui ne demandait rien à personne, tombe dans un traquenard sur une route forestière de l'Oise. Il est assassiné dans une violence sourde et sauvage. Cet assassinat va être rapidement attribué à un triangle amoureux, avec son épouse, Isabelle, et ses deux amants.



Qui a fait quoi parmi ces trois personnages ? Qui a décidé de la mort d'un mari trop encombrant, qui n'avait pas de fortune, mis à part quelques petites économies sur un compte en banque ? Dans cette affaire, les enquêteurs vont entrer dans un jeu de rôle où le cynisme, la lâcheté et la violence servent de dénominateur commun.

Va-t-on parvenir à savoir ce qui s'est passé cette nuit-là ? Qui a allumé la mèche de cette expédition punitive ? Aujourd'hui encore, les cinq enfants de la famille Lemaire se demandent toujours pourquoi ils sont devenus orphelins un soir de novembre.



Le trio amoureux condamné

En juin 2012, trois ans et demi après le meurtre, le trio amoureux est jugé. Isabelle Lemaire est condamné à douze ans de prison pour complicité d'assassinat. Son amant, Frédéric Ricaux écope de 18 ans pour assassinat. Alain Lanternier, qui a fait une tentative de suicide lors du procès, sera condamné quelques mois plus tard à 5 ans de prison dont 2 sursis pour non-assistance à personne en danger et recel de cadavre.

22 novembre 2019, Isabelle Lemaire, redevenue Isabelle Bouchenez, et son ex-amant, Frédéric Ricaux, se retrouvent devant le tribunal correctionnel de Compiègne. Poursuivis par les enfants Lemaire pour violences et agressions sexuelles. Des enfants qui décrivent Ricaux comme un bourreau domestique.



Frédéric Ricaux, un "homme violent et intolérant"

Pour Maître Murielle Bellier-Kant, avocate des frères et de la mère de Jean-Luc Lemaire, "l'homme est décrit par tous comme un homme pouvant être extrêmement violent, autoritaire, très imposant et intolérant à la frustration".

L’un des garçons de la fratrie garçon aurait entre 4 et 6 ans été régulièrement agressé et abusé sexuellement. Frédéric Ricaux écope de 18 mois ferme, un an de prison avec sursis pour la mère.

Isabelle Lemaire et Alain Lanternier sont sortis de prison en 2017. Frédéric Ricaux a été libéré lui en 2021, le jour même, cruel hasard, de l'anniversaire de sa victime Jean-Luc Lemaire.



Il nous manque la vérité, les excuses et le pourquoi Alexander Lemaire, fils de la victime

"On n'a jamais eu de pardon, ni les moindres explications", raconte Alexander Lemaire dans L'Heure du crime. Quand on lui demande s'il a pardonné à sa mère, le fils ainé de la famille répond : "Je n'ai pas pardonné, j'ai appris à avancer avec, mais le lien ne sera plus jamais le même".

L'invité de "L'Heure du crime"

- Maître Murielle Bellier-Kant, avocate des frères et de la mère de Jean-Luc Lemaire.

- Alexander Lemaire, fils de la victime.



Ils sont les auteurs du livre Ils ont assassiné mon père, un paru aux éditions Decoster.



