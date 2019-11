Peut-on être écolo et avoir un chat ?

publié le 14/11/2019 à 09:33

Qu'est-ce qui peut fortement augmenter votre bilan carbone ? Votre chat! si vous en avez un, comme 28% des Français. Et si vous lui achetez de la litière. Nos amis les chats produisent 400.000 tonnes de déchets par an. C'est un vrai problème écologique. Mais il y a des solutions pour moins polluer : une startup des Cévennes a mis au point une litière recyclée a base de carton qui se recycle elle-même.

Il y a 13 millions de chats en France, deux fois plus que des chiens. C'est de loin l'animal préféré des Français. Mais, s'il n'a pas la chance de sortir dans le jardin, il a besoin de litière et la plupart de celles qu'on trouve dans le commerce sont extrêmement polluantes. Elles sont minérales, faites de petits gains blancs.

Leur production demande beaucoup d'énergie pour les extraire de la roche dans des carrières. Et puis, quand on les met a la poubelle, elles vont à l’incinérateur, mais elles ne brulent pas, c'est ce qu'on appelle un déchet ultime, comme les déchets des hôpitaux ou radioactifs. Il faut les enterrer dans des décharges spéciales et ça coûte très cher aux communes.

La solution passe peut-être par la litière en carton. C'est une startup située près d'Alès qui l'a mise au point. Elle se nomme Bioveillance et a pour principe de ne fabriquer que des produits qui se recyclent. Elle a commencé par de cercueils en carton puis elle s'est donc lancée dans la litière pour chat. Elle utilise des vieux cartons. En France, on en a des montagnes depuis que les Chinois ne veulent plus de nos emballages, comme le plastique, qu'ils refusent aux frontières.

Ce carton est déchiqueté, transformé en petits granulés. Une fois utilisée par Sacha, Félix ou Chaton, la litière se met soit dans le jardin pour faire du compost soit dans la poubelle de déchet organiques, car désormais, dans beaucoup de villes, on trie les déchets organiques.

Cette litière en carton n'a qu'un seul additif chimique. Du bicarbonate de soude pour l'odeur. Mais rien d'autre. Alors que le litières minérales classiques ont des parfums, ce qui répand dans l'appartement des perturbateurs endocriniens. Elle sont traitées aux fongicides. On hurle après les agriculteurs qui traitent leurs cultures. Mais dans un logement, les pesticides peuvent aussi venir de la litière. D'ailleurs, quand vous la changez, un conseil : il vaut mieux le faire a l'extérieur car ça génère des poussières qui peuvent aggraver ou provoquer des pathologies pulmonaires, a révélé une étude réalisée par l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc de Lyon.

Il existe aussi des litières en copeaux de bois. C'est bien aussi, car elles se recyclent en compost. Il faut juste penser que ce sont de vrais arbres que l'on broie à cet effet. Alors que le carton, ce sont des vieux emballages, c’est du recyclage. On trouve Happy Lit, c est le nom de la litière, déjà dans des grandes surfaces. Mais la fabrication va devenir industrielle,. Une usine a été construite à Chalons-sur-Saône, près des vignobles de Bourgogne, qui utilisent beaucoup de carton. Ses concepteurs comptent récupérer 10% du marché en France. Et créer six emplois en réinsertion. C'est un beau projet.