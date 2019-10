États-Unis : elle recueille un chaton mais se rend compte que c'est un lynx

publié le 02/10/2019 à 04:10

Il y a peu de choses plus mignonnes dans le monde qu'un chaton. Une boule de poils qui fait le bonheur des vidéos sur internet, mais aussi dans la vie réelle. Jill Masengale Hicks, une jeune américaine de 20 ans, n'a ainsi pas résisté lorsqu'elle a vu sur le bord d'une route du Tennessee un félin qu'elle a identifié comme étant un chaton abandonné.

L'animal à l'irrésistible bouille a ainsi été recueilli et a trouvé place dans le garage de Jill, avec à boire et à manger. Dans la foulée, la jeune femme a posté sur Facebook une photo de la bête afin de solliciter une adoption : "Je viens de trouver ce chaton au bord de la route. Il s'agit d'un chat de race qui a besoin d’une maison aimante. Quelqu’un est intéressé ?", a-t-elle lancé.

Mais quelques heures plus tard, après avoir reçu une voisine et lui avoir montré l'animal, elle postait un nouveau message annulant le précédent : "Il semblerait que j'ai sauvé un bébé lynx", a-t-elle rectifié. Un bébé d'environ 5 semaines, que Jill Masengale Hicks a confié aux soins de l'association For fox sake wildlife rescue, qui sauve les animaux sauvages dans le Tennessee. Le bébé lynx a été baptisé Arwen.

Un bébé lynx retrouvé dans le Tennessee Crédit : Capture d'écran Facebook de Jill Masengale Hicks