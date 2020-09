publié le 25/09/2020 à 06:19

Un "épisode de précipitations durables nécessitant un suivi particulier" est signalé par la vigie Météo France. Ainsi, d'une "perturbation pluvio-instable (...) bloquée sur les Pyrénées occidentales, Météo France a placé les Pyrénées-Atlantiques (64) les Hautes-Pyrénées (65) la Haute-Corse (2B) et la Corse du Sud (2A) en vigilance orange à la pluie et aux inondations ainsi qu'aux vents violent.



"De fortes et fréquentes averses, parfois orageuses" sont annoncées. "Elles s'enchaînent tout au long de cette journée de vendredi, dans un flux de secteur nord-ouest, et donnent par accumulation des quantités de précipitations importantes sous forme de pluie en plaine et en basse montagne", note Météo France.



"Les cumuls de pluie attendus pour la journée de vendredi sont de 40 à 60 mm (ou litres d'eau par m²) en plaine, pouvant aller jusqu'à 70 à 100 mm sur le relief (ce sera de la neige avec une couche hétérogène en moyenne et haute montagne), prévient l'institut météo. A noter que cet épisode s'accompagne de très fortes rafales de vent localement tempétueuses, aussi bien sur la partie côtière qu'en montagne."