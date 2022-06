Document RTL - Tirs de police à Paris : les policiers "voulaient se déchaîner", raconte un passager du véhicule

Samedi, des policiers à vélo ont tiré à plusieurs reprises sur un véhicule lors d'un contrôle, blessant grièvement le conducteur et la passagère avant, qui a finalement succombé à ses blessures le lendemain. Pour la première fois depuis les faits, un passager de la voiture visée par ces tirs témoigne au micro de RTL. Selon lui, la voiture n'a pas foncé sur les agents.

"On était à un feu rouge et un policier à vélo est venu taper à la vitre du conducteur pour lui demander de se mettre sur le côté pour un contrôle", raconte ainsi Ibrahima, qui se trouvait sur la banquette arrière. "Mon ami a bougé la tête comme s'il disait 'oui, je vais me mettre sur le côté', a avancé un peu et ne s'est pas arrêté", poursuit-il, précisant que l'homme au volant n'avait pas le permis.

Alors que le véhicule se retrouve coincé "dans une sorte d'embouteillage", les policiers le rattrapent. "Ils sont revenus à côté de nous et nous ont braqués directement", assure le passager arrière. "Sortez", "coupez le contact", "éteignez le moteur", leur auraient alors lancé les policiers. Néanmoins, "mon ami n'a pas osé regardé du côté gauche, il a regardé le côté droit et a fait comme s'il ne les voyait pas".

Toujours selon Ibrahima, les agents "étaient trop en train de trembler, ils tenaient les pistolets". Une scène qui d'après lui a effrayé les passagers. "On était tous dans la panique. Moi j'ai crié 'baissez-vous, baissez-vous' et après on n'a entendu que les coups de feu, les vitres qui pètent, au moins dix coups de feu", ajoute-t-il. À cet instant, son ami "a remis la première et redémarré". "On lui criait tous 'arrête-toi, arrête-toi'. Il a compris et a dit 'oui je vais m'arrêter'".

"Après ça, nous sommes sortis de la voiture et avons vu que la fille devant était pleine de sang, inconsciente", poursuit le passager du véhicule. Les policiers leur passent alors les menottes et prodiguent un massage cardiaque à la jeune femme blessée, en vain. "Là je me dis quoi ? Ils ont vu une histoire, ils voulaient se déchaîner, se montrer, je ne sais pas". Alors que l'on "entend toujours parler de courses-poursuites où les policiers tirent dans les pneus ou sur l'habitacle", Ibrahima s'interroge : "Pourquoi ils ont tiré dans la tête de la fille ?".

Les trois policiers impliqués dans cette affaire ont quant à eux été placés en garde à vue dimanche à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), pour "violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique". Ils sont auditionnés en raison de la gravité des conséquences des tirs réalisés et afin de vérifier les conditions d'usages de leurs armes.

