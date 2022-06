DOCUMENT RTL - Tirs de police à Paris : "Le passager de la voiture pérore", réagit l'avocat des policiers

C'est l'affaire brûlante du moment. Des policiers à vélo ont ouvert le feu pour refus d'obtempérer contre un véhicule samedi 4 juin à Paris. La passagère avant de la voiture, touchée à la tête, a succombé à ses blessures le lendemain. Le conducteur est quant à lui toujours hospitalisé après avoir été brièvement placé en garde à vue, sans que son état de santé puisse lui permettre de répondre aux enquêteurs.

Du côté des policiers, les deux agents ont été placés en garde à vue dimanche à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), pour "violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique". Ce lundi Ibrahima, l'un des passager du véhicule a assuré dans un document RTL que le conducteur, s'il a bien refusé de s'arrêter, n'a jamais eu l'intention de foncer sur les policiers comme ces derniers l'affirment dans leur version des faits. Dans la soirée, l'avocat des deux agents a répondu sur RTL au récit du passager.

"Il affirme ce qu'il veut", réagit Me Laurent-Franck Liénard. "Il y a des vidéos, il y a plusieurs choses qui existent. On apportera les éléments de réponse devant l'institution judiciaire", balaie-t-il face à la version d'Ibrahima. Selon lui, il s'agit d'"une question d'éléments objectifs, c'est une question de débat judiciaire". "On est au tout début d'un dossier qui va certainement durer plusieurs mois, voire plusieurs années", prévient Me Liénard.

L'avocat ne manque par ailleurs pas de faire allusion au passager qui a témoigné auprès de RTL. "C'est le moment de réfléchir à ce qu'il s'est passé sans pérorer, je pense que le passager de la voiture pérore", lâche Laurent-Franck Liénard.

