DOCUMENT RTL - Human Bomb : Nicolas Sarkozy revient sur la mort polémique du preneur d'otages

"On n'a jamais eu l'idée de tuer le preneur d'otages." Trente ans après, Nicolas Sarkozy est ferme dans ses paroles : celles et ceux qui ont mis en cause l'intégrité des autorités lors de la prise d'otages de la maternelle Charcot de Neuilly en mai 1993 ont eu tort. "C'est hallucinant", insiste celui qui était maire de la ville à l'époque, dans Les Voix du crime.

Le 15 mai 1993 au petit matin, Erik Schmitt alias "H. B." pour "Human Bomb", retient encore six enfants de la classe de petite section de l'institutrice Laurence Dreyfus quand le RAID décide d'intervenir pour mettre fin à 46 heures de tensions extrêmes. Nicolas Sarkozy lui-même participe aux négociations depuis deux jours.

Le plan est validé : "H. B." se verra apporter un café dans lequel un somnifère aura été versé, puis quand il s'assoupira, la médecin sapeur-pompier ayant relayé l'institutrice dans la classe ouvrira sa blouse devant la caméra installée dans la pièce pour donner le top.

Ce qu'on lui a demandé, c'est que les enfants soient vivants Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy raconte s'être adressé au premier homme du RAID destiné à entrer dans la classe. "Tout ce que vous ferez pour sortir les enfants, on soutient", lui dit-il avant le moment T. Puis, il décrit la scène. "Ils sont entrés en même temps, ça a été assez violent, forcément, comme vous pouvez l'imaginer, parce que si ça saute, ça saute puis on y passe tous... Et Daniel (le premier homme du RAID, ndlr) voit H. B. allongé et qui bouge, et il lui tire trois fois dans la tête."

Un an après la prise d'otage, en mai 1994, deux juges d'instruction du Syndicat de la magistrature propose une toute autre version de l'histoire. À la suite d'une plainte déposée par la famille d'Erick Schmitt pour "assassinat", ces deux magistrats ont cherché à se procurer les enregistrements audio et vidéo effectués dans la salle de classe. Or, ceux concernant le moment de la mort de "H. B." étaient introuvables.

Par ailleurs, le procureur de la République, rentré chez lui se reposer raconte ne pas avoir été prévenu à l'époque de la décision d'intervenir. Le journal Le Monde parle alors d'une "série de bizarreries". Selon les magistrats, le preneur d'otages auraient été tué "dans son sommeil", d'où le titre de leur livre : La Mort hors la loi d'Erick Schmitt.

On m'a accusé de quasiment avoir voulu tuer H. B. Nicolas Sarkozy

"J'ai dû répondre devant la justice quand j'ai été autorisé par le Conseil des ministres à répondre au juge puisque l'on m'a accusé de quasiment avoir voulu tuer H. B. comme un plan, parce qu'on le voulait", explique Nicolas Sarkozy. Lui est formel et s'aligne sur la version livrée par Daniel, le tireur du RAID : H. B. s'est réveillé au moment de l'intervention et pour ne prendre aucun risque face à la quantité de dynamite qu'il menaçait de faire exploser, il l'a neutralisé en tirant.

La plainte déposée par la famille d'Erick Schmitt s'est soldée par un non-lieu, et les deux auteurs de la contre-enquête du Syndicat de la magistrature ont été poursuivis par le ministère de l'Intérieur Charles Pasqua pour diffamation. Il gagnera ses procès en 1995.

