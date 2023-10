DOCUMENT RTL - Attaque au couteau à Arras : "Notre collègue suppliait pour sa vie", raconte un surveillant qui a assisté à la scène

Le collège-lycée Gambetta d'Arras a connu l'effroi vendredi 13 octobre en fin de matinée. À l'extérieur du lycée, Dominique Bernard, professeur de Français de 57 ans, a été poignardé à mort par Mohammed Mogouchkov, jeune homme de 20 ans d'origine tchétchène. RTL a pu recueillir le témoignage poignant d'Enzo, surveillant et responsable informatique.

Il se trouvait lui à l'intérieur au moment de l'attaque, n'a pas assisté à l'agression de Dominique Bernard, mais a vu l'agresseur s'en prendre à l'agent du lycée qui tentait de s'interposer. "J'étais aux premières loges durant tout ce qui s'est passé à l'intérieur du lycée. J'étais même pas à quelques mètres de la scène, avec mon ami, on regardait, on ne pouvait rien faire", raconte-t-il.

"Tout ce qui s'est passé à l'intérieur, j'y étais. J'ai été interpellé par une collègue au tout début qui me disait de faire évacuer les élèves. C'est la première chose qu'on a faite. Après, on a vu le prof de sport qui était en sang et qui se faisait poursuivre par l'agresseur. Ensuite, on a eu les agents qui sont venus en renfort pour sauver ce professeur, dont un avec une chaise qui malheureusement va tomber en essayant de repousser l'agresseur. De là, le chef des agents s'est interposé et a également trébuché", poursuit-il.



On a réussi à bien tenir la porte pour ne pas qu'il puisse rentrer Enzo, surveillant

"Au moment où il se prend tous ces coups de couteau, j'étais avec quelques collègues, à même pas 5-6 mètres. Quand il en avait terminé avec le chef des agents, il a tenté de se retourner vers nous. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est mettre en sécurité le peu d'élèves qui, à ce moment là, étaient réellement inconscients. Suite à ça, il a vu le directeur et il a tenté de s'en prendre à lui. De ce qu'on avait compris, c'était lui sa cible, c'était la personne qu'il recherchait réellement", raconte Enzo.

Dans cette attaque, Dominique Bernard a été tué et trois personnes ont été blessées. Leurs jours ne sont plus en danger, notamment pour cet agent qui avait été gravement blessé alors qu'il tentait de s'interposer. Selon Enzo, un deuxième mort a été évité de justesse : l'agresseur "a tenté de pénétrer in extremis dans le bâtiment où les élèves étaient réfugiés, mais avec des collègues on a réussi à bien tenir la porte pour ne pas qu'il puisse rentrer. On voyait notre collègue qui suppliait pour sa vie tout le long. Je pense que deux minutes plus tard, si les policiers n'étaient pas arrivés, on aurait eu un collègue en moi