Enseignant tué à Arras : les images de l'attaque au couteau

Et frappé au sol

On peut voir l'assaillant, veste grise, s'en prendre à deux personnes dans la cour du lycée

Trois ans presque jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, les images sont à peine croyables. Ce vendredi 13 octobre,

un homme de 20 ans, Tchétchène ou d’origine tchétchène, a égorgé un enseignant et fait deux blessés graves dans un lycée à Arras dans le Pas-de-Calais. Parmi les deux blessés, figurent un agent du lycée en urgence absolue, après avoir été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant en urgence relative, a précisé une source policière.

L'homme, fiché S, a crié "Allah Akbar" lors de l'attaque. Il a été interpellé et le parquet national antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête. Les images de l'attaque, filmées par des élèves, circulent sur les réseaux sociaux. On y voit le jeune homme, habillé d'une veste grise, pénétrer dans le lycée Gambetta, avant de ressortir dans la cour et de s'en prendre à deux personnes, dont l'une tente de se protéger avec une chaise. L'assaillant, Mohammed M., lui a alors asséné plusieurs coups de couteau, au sol.

L'enseignant, Dominique Bernard, était professeur de français, âgé d'une cinquantaine d'années. Il est mort d'un profond coup de couteau à la gorge et d'un coup de couteau dans le thorax.