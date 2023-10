Attaque au couteau à Arras : que signifie l'alerte "urgence attentat" ?

À la suite de l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais) vendredi 13 octobre (un enseignant tué, deux blessés), la Première ministre, Élisabeth Borne, a décidé "de rehausser la posture Vigipirate au niveau urgence attentat", a indiqué Matignon, après une réunion de sécurité à l'Élysée présidée par Emmanuel Macron.



Le niveau "urgence attentat" est le niveau le plus haut du plan Vigipirate. Créé en décembre 2016, il peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action.

Ce niveau est mis en place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise. Il permet notamment d'assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise. Le plan Vigipirate est un dispositif qui relève du Premier ministre et qui existe depuis 1978.

