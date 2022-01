DOCUMENT RTL - Affaire Maëlys : "J'ai tout perdu en quelques secondes", confie son père

Alors que le procès de Nordahl Lelandais doit débuter à la fin du mois à Grenoble, le père de Maëlys Joachim de Araujo s'est confié à RTL depuis sa maison de Pontarlier dans le Jura.

Au cours des premières minutes de cet entretien, le père n'a eu cesse de répéter la même phrase : "je n'attends rien de Lelandais, mais absolument rien. Je n'attends rien de ce meurtrier, de ce tueur d'enfants, de cet assassin", avant d'ajouter qu'il attendait davantage de la "justice". Mais l'homme, désormais sans travail, a une volonté : que Nordahl Lelandais "ne ressorte plus jamais de prison, pour ne plus jamais faire de mal à qui que ce soit".

À la question de savoir ce que cela va lui faire de se retrouver face à l'homme accusé du meurtre de sa fille, Joachim de Araujo confie "qu'il sera très énervé à l'idée de voir sa tête", mais explique qu'il sera là avant tout "pour la mémoire de sa fille Maëlys". Mais il le confirme : il ne lui adressera pas la parole durant les trois semaines de procès. "Pour moi toute l'attention doit être portée sur Maëlys, pas sur ce pédophile".

"Après ce drame, j'ai tout perdu"

Alors que l'accusé affirme que la petite fille est morte accidentellement, Joachim de Araujo affirme qu'il "ne croit absolument pas en la version de Nordahl Lelandais. À 3h du matin, on n'enlève pas une enfant pour aller faire une promenade." Il est catégorique, l'ancien maître chien a bien enlevé sa fille pour "abuser d'elle sexuellement".

Mais le père de la petite fille explique que la souffrance est "toujours là". Et que le plus dur reste de ne rien avoir fait lors de cette soirée. "Ça me fait mal de savoir qu'elle a sûrement essayé d'appeler aux secours, à l'aide et que malheureusement on n'était pas là pour l'entendre, ni pour la défendre".

Joachim de Araujo confirme que ce drame a fait voler en éclat sa famille : "On était une famille heureuse, mais ce drame a fait exploser ma vie de famille. J'ai tout perdu en quelques secondes". À commencer par son épouse, puisque les parents de Maëlys ont divorcé après le drame. "Quand on est dans une ambiance comme ça, ou tous les bons souvenirs se transforment en tristesse, en malheur, vous voulez penser à autre chose."

Le père de Maëlys, qu'il décrit comme une "enfant toujours joyeuse", a également perdu son emploi après la tragédie. "Aujourd'hui, je n'ai plus de travail. Je ne sais plus à quoi me raccrocher."