DOCUMENT RTL - Affaire Jacques Bouthier : "Il m'a demandé des photos explicites", confie une victime présumée

Jacques Bouthier, ex-PDG du groupe Assu 2000, mis en examen notamment pour viol, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il est accusé par une femme de l'avoir séquestrée pendant plusieurs années, faisant d'elle une esclave sexuelle, ce que l'homme conteste. Quatre autres personnes ont également déposé plainte pour harcèlement sexuel, comme Samira qui travaillait à la succursale de l'entreprise à Tanger au Maroc.

Elle a pris la parole sur RTL, vendredi 24 mars, pour dénoncer ces faits.

"On était déjà terrifié à l'idée de le confronter. Maintenant qu'il est dehors, qu'il peut contacter des personnes, on est encore plus terrifié", explique-t-elle. "Ça a commencé par des petites réflexions, et puis, un jour, il m'a demandé de lui envoyer des photos explicites", confie Samira.

Après avoir refusé, Samira affirme que Jaques Bouthier lui a demandé de "trouver quelqu'un d'autre : une petite sœur ou une cousine". Bien que ses responsables aient été avisés, personne n'est venu en aide à Samira. "Pour eux, Jacques, c'était le grand patron, c'était comme ça. Il fallait faire avec", conclut-elle.

