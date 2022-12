INFO RTL - Jacques Bouthier avait été accusé de viol par sa femme de ménage il y a 24 ans

Selon les informations de RTL, une des anciennes femmes de ménage de l'ex-PDG d'Assu 2000 avait déposé plainte en juin 1998 pour viol. Un viol qui selon elle se serait déroulé à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), au domicile de Jacques Bouthier.

Aux enquêteurs qui l'ont auditionnée à l'époque des faits, cette femme aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années a détaillé avoir été immobilisée par deux personnes qui selon elle étaient la femme de Jacques Bouthier ainsi qu'une autre femme de ménage. Une immobilisation qui aurait permis à l'ex-PDG de la violer.

Jacques Bouthier, sa femme, et la deuxième femme de ménage ont été entendus par les enquêteurs concernant la plainte pour viol, mais la procédure a été classée sans suite.

À l'époque, le nom de Jacques Bouthier n'était connu que dans le milieu des assurances où sa réussite professionnelle à la tête d'Assu 2000 commençait à faire parler de lui. Contactés par RTL, ni l'avocate de l'ex-PDG, ni celui de son épouse n'ont donné suite.

Accusé d'avoir mis en place un système "d'emprise"

Jacques Bouthier, âgé aujourd'hui de 75 ans est placé en détention provisoire depuis le mois de mai. Présumé innocent, il est mis en examen pour "agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans, traite d’êtres humains, viols sur mineurs et association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement ou une séquestration en bande organisée". Il est accusé d'avoir mis en place un système "d'emprise" sur des jeunes femmes mineures qu'il logeait et payait afin d'obtenir des rapports sexuels. À ce jour, 4 victimes ont été formellement identifiées par la Brigade de Protection des Mineurs de la PJ parisienne, mais l'instruction est toujours en cours, et les enquêteurs tentent de remonter la piste d'autres jeunes femmes qui auraient pu être abusées par l'ancien PDG.

L'épouse de Jacques Bouthier, elle, n'est pas concernée par le volet de "viols sur mineure" et de "traites des êtres humains". Dans une audition devant la juge d'instruction révélée par nos confrères du journal Le Parisien, elle affirme tout ignorer des faits imputés à son mari. En revanche, elle est mise en examen dans le volet "tentative de d'enlèvement ou de séquestration", soupçonnée d'avoir aidé a financer la tentative d'enlèvement de la plaignante qui a dénoncé Jacques Bouthier. Dans ce volet, elle a été remise en liberté en septembre dernier, et placée sous contrôle judiciaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info