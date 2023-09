DOCUMENT RTL - Affaire Fourniret : ce que Monique Olivier a dit à son avocat

En 2004, le visage de Michel Fourniret apparaît comme celui d'un tueur en série hors normes. Celui de sa femme Monique Olivier, reste lui dans la pénombre. Peu courageuse, pas très intelligente… Les descriptions à son égard la présentent comme une femme soumise à un mari autoritaire et omnipotent. Pourtant, les enquêtes qui vont suivre vont la révéler sous un tout autre jour. Un portrait cette fois-ci loin de l'épouse victime que l'on connaît.

Monique Olivier ne fait pas seulement subir les agissements de son mari. Elle y participe. Au courant des moindres faits et gestes de son époux, elle n'ignore rien de ce qui se passe derrière les murs de leur maison des Ardennes, dans laquelle des jeunes femmes sont violées, puis assassinées. L'histoire de Monique Olivier et de Michel Fourniret a d'ailleurs commencé là où tout s'est arrêté : en prison. Monique Olivier correspond à l'époque avec Michel Fourniret, alors en détention pour agressions et viols sur mineures.

Le 28 juillet 1989, ils se marient dans la petite commune du Floing. À ce moment, cela ne fait que deux ans que celui qu'on surnomme "l'Ogre des Ardennes" est sorti de prison et pourtant, le couple a déjà parcouru un effrayant chemin criminel. Elles s'appelaient Isabelle Laville, Marie-Angèle Domece, 19 ans, ou encore Fabienne Leroy, 20 ans… Et toutes ont malencontreusement croisé la route de ce couple diabolique.

Monique Olivier et la disparition d'Estelle Mouzin

Le 10 mai 2021, Michel Fourniret meurt alors qu'il purgeait une peine de prison à perpétuité pour les meurtres de sept jeunes femmes et adolescentes entre 1987 et 2001. Derrière lui, le tueur en série laisse de nombreuses questions sans réponses… Des réponses que Monique Olivier pourrait détenir. Depuis la mort de son ex-mari, elle est la seule à porter son sombre héritage.