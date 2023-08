Cold case : l'affaire Lydie Logé, l'un des secrets emportés par Michel Fourniret ?

Samedi 18 décembre 1993, Lydie Logé se rend en voiture à Alençon pour des achats de Noël. En fin d'après-midi, la jeune femme regagne sa maison de Saint-Christophe-le-Jajolet, petit village de l'Orne, puis elle disparaît. 30 ans après, sa sœur Sophie se souvient de l'angoisse qui a saisi la famille : "On sait qu'elle a été acheter son sapin de Noël, le cadeau de son fils. Ma maman et ma tante l'ont appelée vers 19h. Et puis à 21h30, plus rien. Ça ne répondait pas".

À l'intérieur de la maison, aucun désordre, la voiture est garée dehors. Pour Sophie Logé, sa sœur ne peut avoir volontairement abandonné son fils de sept ans, gardé ce week-end là par le père, dont Lydie est séparée. Mais le premier contact avec les enquêteurs est difficile. "Nous avons été à la brigade de gendarmerie à Mortrée. Là, les gendarmes étaient là : 'Oui, mais votre sœur elle est majeure, les femmes sont volages'. Je crois que si j'avais pu, j'aurais filé une paire de claques", nous raconte Sophie Logé.

Les gendarmes lancent finalement des recherches, quelques amis et collègues sont interrogés, l'ex-compagnon est placé en garde à vue, mais rapidement libéré. Aucun indice, aucune piste. Lydie Logé s'est volatilisée. Des photos sont placardées dans Alençon. Pendant 13 ans, les juges se succèdent, sans résultat.



La piste Michel Fourniret

En 2016, date charnière, l'OCRVP, l'Office cold case de la police judiciaire lance une vaste comparaison des ADN inconnus, identifiés dans la funeste camionnette blanche de Michel Fourniret. "L'idée était de demander à toutes les juridictions nationales qui avaient des dossiers non résolus, de comparer les traces qu'ils avaient avec ces éléments-là. Et il y a un match dans le dossier Logé", explique le commissaire Franck Danerolle, patron de l'OCRVP.



L'ADN de Lydie logé est retrouvé dans le véhicule de Michel Fourniret. L'incroyable rebondissement sera confirmé par deux contre-expertises. "Je ne vous explique pas le choc émotionnel. C'est l'horreur. On savait qu'elle avait disparu, pas volontairement, mais de là à être tuée par un cinglé", dit Virginie Logé, la deuxième sœur de Lydie.



On aurait pu tout de suite comparer. Corinne Herrmann, avocate des sœurs Logé

Placé en garde à vue en 2019, Michel Fourniret fait des quasi aveux à sa manière : "Je ne vois pas qui d'autre que moi a pu lui ôter la vie". L'ogre des Ardennes passait fréquemment dans l'Orne à l'époque de la dispari