Affaire Delphine Jubillar : pourquoi son mari Cédric est le suspect numéro 1 ?

Cédric Jubillar, mari de Delphine Jubillar disparue en décembre 2020, porte sa photo alors que ses collègues et proches participent à un rassemblement à Albi

Cédric Jubillar clame son innocence depuis les premiers soupçons. Mais les enquêteurs ont découvert un nouvel élément jetant le trouble sur sa version. D'après une expertise, le téléphone de Delphine Jubillar n'aurait pas quitté leur domicile dans la nuit de sa disparition. Ce qui réduit de fait le périmètre de bornage, de 3 kilomètres à 300 mètres autour de la maison.

Même si cette technique est rarement utilisée dans les enquêtes criminelles à cause de ses résultats plus ou moins fiables, c'est un nouvel élément crucial selon la famille de la victime. Le déverrouillage et des activations du téléphone de Delphine restent un véritable mystère.

Dans la nuit de sa disparition, son Huawei Pro - toujours introuvable -, a été activé six fois entre minuit et sept heures. La manipulation ne peut-être que le fruit d'un acte humain, reste à savoir qui a bien pu avoir accès au téléphone ?

Mari éploré mais vite consolé

Les suspicions des autorités se sont rapidement portées sur Cédric Jubillar. Les avocats du mari "irréprochable" contestent l'expertise, indiquant qu'à 6h52 (heure d'une nouvelle activation du téléphone), leur client se trouvait en présence des gendarmes. Le vendredi 23 septembre 2022, ce dernier sera entendu une nouvelle fois par les juges d’instruction au palais de justice de Toulouse.

Depuis la disparition de sa femme Delphine en décembre 2020, Cédric Jubillar est en première ligne, et il a montré de multiples visages. Il manie l'art du jeu avec perfection, se cantonnant un rôle aussi détestable qu'intriguant. Mari éploré mais vite consolé, il fuit la lumière mais il aime briller. Souvent, il ne dit rien, parfois il parle trop. Sans qu’on sache s’il s’égare ou s’il nous perd. En bon joueur de poker.

Mais qui est Cédric Jubillar ? On sait de lui qu'il est joueur. Très doué même. Il est bon, car il est loin d’être bête et il sait bluffer. À la disparition de Delphine, il a soutenu qu’il ne connaissait pas l’existence de son amant. En vérité, il avait tout découvert. Son téléphone le prouve. Ce téléphone qu’il affirme avoir mis en mode avion ce soir-là. Les expertises ont montré qu’il l’avait éteint… Peu importe. Ce qui compte pour lui, c'est de ne jamais perdre la main.

Un joueur dans l'âme

Une des règles fondamentales du poker est de ne pas flancher. Quand l'adversaire l'interroge, lui met la pression, il nie. On ne le croit pas. Le 18 juin 2021, Cédric Jubillar est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention. Que fait un vrai joueur quand il commence à perdre ? Il joue de plus belle.

Selon Ronan Folgoas, reporter au Parisien qui a publié un livre sur l’affaire, Cédric Jubillar est un joueur dans l’âme, assez pour tenter de continuer à tirer les ficelles depuis sa prison. Assez pour livrer des aveux douteux à un codétenu, le dénommé Marco, qui entraînera les enquêteurs dans une quête vouée à l’échec.

Dans une lettre à Séverine, sa nouvelle compagne, Cédric Jubillar a reconnu qu’il avait "raconté n’importe quoi à n'importe qui". "On a l’impression que créer des pistes, peut-être fausses, ça dépasse tout pour lui, dit le journaliste, c’est même plus important que sa défense."

Depuis quelques temps, Cédric se cantonne à un rôle d'homme trompé et malmené depuis 15 mois par les autorités judiciaires.

