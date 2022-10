Affaire Jubillar : pourquoi cette affaire est-elle extraordinaire ?

Le 9 novembre 2022, Cédric Jubillar sera à Cagnac-les-Mines, pour la reconstitution de la disparition de son épouse Delphine. Il franchira alors le seuil de la maison où tout a commencé et dans laquelle il n'a plus mis les pieds depuis son incarcération il y a seize mois.

Sous les regards aiguisés de trois juges d'instruction et des gendarmes, le mari de Delphine Jubillar va devoir reprendre la place qu'il occupait la nuit de la disparition de son épouse, du 15 au 16 décembre 2020. Cette sombre soirée d'hiver reste une énigme après 22 mois d'enquête.

Comme évaporé, le corps de cette infirmière, alors âgée de 33 ans au moment de sa disparition, reste introuvable. Le témoignage de Cédric Jubillar ne cesse de démentir toute implication dans la disparition de son épouse. Deux objets sont au cœur de l'affaire : les lunettes de Delphine ainsi que son téléphone qui malgré le bornage décrypté, n'a pas permis de révéler au complet le scénario macabre.

Une enquête laissant perplexe les policiers par ses zones d'ombres impénétrables mais aussi toute une France happée par les faits mystérieux de cette disparition. Le mystère et la passion qui entourent l'affaire Delphine Jubillar restent entiers.

Il y a un phénomène d'identification Valentine Arama

Interviewée dans L'Heure du crime, Valentine Arama, journaliste au Point et auteure du livre "Delphine Jubillar, une disparition" revient sur le caractère fascinant de l'affaire : "Il y a un mystère. Cette affaire fascine, il y a un caractère exceptionnel".

Elle poursuit : "Il n'y a pas de corps, il n' y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveux. C'est pas inédit mais on est face à quelque chose qui pose question. Pour avoir rencontré plusieurs témoins de la région, il y a un phénomène d'identification qui faut vraiment prendre en compte. On est quelques mois après la condamnation de Jonathan Daval pour le meurtre de sa femme Alexia. Ça a pesé et des femmes, beaucoup de femmes se disent ça aurait pu être moi", déclare t-elle au micro de RTL.

Les premiers moments de la disparition de Delphine Jubillar seront au cœur de cette reconstitution. L'ultime occasion pour les enquêteurs de laisser le suspect numéro 1 refaire la plupart des gestes qu'il a décrit lors de ses interrogatoires.

