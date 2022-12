DOCUMENT RTL - Accident de manège mortel : le père de Gabriel veut comprendre

"Il a payé dix euros son tour de manège et il est mort en s'amusant. C'est invraisemblable". Gabriel était juste venu s'amuser avec ses amis à la fête foraine de Saintes, en Charente-Martime. Alors que l'adolescent venait de prendre place à bord du manège, l'attraction a pris de la vitesse et le jeune homme a été éjecté. Transporté dans un état grave, il est mort quelques jours après. Deux mois après ce drame, Patrick, le père de Gabriel prend la parole sur RTL.

"Il y a forcément un problème de sécurité. Il y a peut-être une barrière qui a lâché, une défaillance mécanique, ou alors, il y a eu une défaillance humaine, mais il y a un problème quelque part. Le manège, c'est vraiment le truc qui doit être hyper-sécurisé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?", se questionne ce père, qui juge l'accident "inadmissible" et espère comprendre l'origine de ce drame. "Il faut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais", clame-t-il.

Gabriel a sauvé cinq vies grâce au don d'organes

Aujourd'hui, "la seule chose" qui permet à cet homme et à sa femme de rester en vie et de se battre, c'est le don d'organes de Gabriel. "Il a pu sauver cinq personnes, c'est incroyable, se console le papa. Malheureusement, je n'ai plus mon fils. Ça ne me le rendra jamais. Mais c'est une victoire de la vie sur la mort".

Le couple de forains qui exploitait ce manège a été mis en examen pour homicide involontaire. Placés sous contrôle judiciaire, ils ont interdiction d'exercer leur activité professionnelle.

