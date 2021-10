Don d'organes : 24.000 patients sont sur liste d'attente

Si de telles greffes sont réalisées, c'est parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Le nombre de greffes a doublé en 25 ans mais, dans le même temps, le nombre de patients en demande a été multiplié par 4. Près de 24.000 patients sont inscrits sur liste d'attente et moins de 6.000 greffes sont réalisées chaque année.

L'objectif des 7.800 transplantations fixé par le plan greffe pour 2021 est donc bien loin. Par conséquent, selon l'association France Transplant, entre 500 et 600 patients meurent chaque année faute de greffons.

Quel est le délais d'attente quand on attend une greffe ?

Actuellement, le temps d'attente lorsqu'on attend un greffe est extrêmement variable. Il peut dépendre de cas ou encore des organes. Trouver un donneur compatible, se compte en semaines en mois ou même en années dans certains cas.

Les enfants sont prioritaires, tout comme les malades dont la vie est menacée à très court terme. Pour une greffe de foie par exemple, il faut compter environ 5 mois. Pour un cœur, c'est moins d'un an. Pour une greffe de reins, il faut compter entre un et 5 ans.

Une situation due à un déficit d'organes collectés

Cette situation est due à plusieurs facteurs. Dans un premier temps, à un déficit des organes collectés. Les progrès de la médecine ou de la sécurité routière, par exemple font que les donneurs décèdent d'accident vasculaires cérébraux ou d'accidents de la route, sont beaucoup moins nombreux.

Le taux refus de prélèvement de la part des familles, lui, ne bouge pas depuis des années et reste à 30%. Alors que la loi prévoit que nous sommes tous présumés donneurs, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d'être prélevé.

Le dernier facteur est le manque de moyens financiers et humains dans les services de transplantation.