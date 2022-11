Passionnée de Japon, Tiphaine Véron rêve de ce voyage depuis longtemps. Cela fait des mois que la jeune femme de 36 ans prépare minutieusement son périple dans le pays qu'elle pense "le plus sûr au monde". Le 27 juillet, c'est à l'aéroport international de Tokyo que Tiphaine atterrit. Simultanément sur WhatsApp, elle partage toutes les étapes de son expédition à sa famille.

Deux jours plus tard, le scénario s'assombrit. Arrivée à Nikko, petite ville du Japon de la préfecture de Tochigi, la jeune femme ne donne soudainement plus de nouvelles. Ses proches sont dans la tourmente mais se rassurent : peut-être que les conditions météorologiques ont coupé la ligne ? Tiphaine souffre d'épilepsie, a-t-elle été victime d'un malaise ?

Le 1er août, l'intuition de la famille se confirme lorsque Damien, son frère, reçoit un message de l'ambassade de Tokyo sur Facebook. "On s'inquiétait mais le fait d'apercevoir sur ce message 'votre sœur a disparu, nous n'avons plus de nouvelles. Demandez à vos parents de vite nous contacter', cette phrase est restée vraiment marquante pour moi", se rappelle-t-il dans les Voix du Crime.

Aucune ambulance, aucun hôpital n'a signalé la présence de Tiphaine. Tout de suite, on réalise que c'est très grave Damien Véron

Le soir même, Damien et sa mère joignent les autorités japonaises. Au téléphone, c'est le choc. La police japonaise évoque la piste criminelle : "aucune ambulance, aucun hôpital n'a signalé la présence de Tiphaine. Donc là, tout de suite, on réalise que c'est très grave. Déjà trois jours se sont passés, dont il faut vite qu'on aille sur place." Sans attendre, la famille s'envole direction le Japon, encore loin d'imaginer ce qui les attend.

Sur place, Damien découvre l'inimaginable. Les autorités japonaises ont désormais changé de version. "lls nous expliquent que la piste criminelle n'est plus du tout évoquée et nous montrent simplement qu'ils ont trouvé un foulard." Tiphaine serait tombée dans une rivière, aurait été accidentellement emportée par un typhon, laissant derrière elle le tissu. Pourtant, Damien n'en est pas convaincu : "Tiphaine déteste avoir des objets, des montres, des bijoux ou des accessoires comme ça. Donc nous, on ne le reconnaît pas."

Plus étonnant encore, aucun typhon n'a frappé la ville de Nikko ce jour-là et aucune battue n'a été effectuée dans le secteur pour retrouver un potentiel corps. "Il y a tellement de choses qu'en fait, on est sonnés par ces enchaînements d'événements", se rappelle le frère de la disparue qui est sur place avec leur sœur Sybille. Traces non exploitées, témoins non interrogés… Les incohérences s'accumulent et face au flou, Damien et sa famille n'ont plus le choix. "C'est nous qui avons démarré tout de suite l'enquête."

On imagine ce qu'elle doit subir jour après jour et c'est ce qui nous rend fou Damien Véron

Pétition, médiatisation de l'affaire, lettre à Emmanuel Macron, recours à des spécialistes… Damien et le reste de la famille se démènent pour trouver des réponses et faire bouger l'enquête. Ce sont même eux qui vont interroger et chercher les témoins qui auraient vu Tiphaine, juste avant sa disparition.

En juin 2022, sort le livre "Tiphaine, où es-tu ?", co-écrit par Damien et Sybille, qui retrace les quatre années d'investigation de la famille. Aujourd'hui, le document a été ajouté au dossier d'instruction. "On espère que celui-ci peut être une manière de comprendre et de vouloir continuer", confie Damien.



Séquestration, enlèvement, meurtre… Quatre ans plus tard, le flou autour de la disparition de Tiphaine persiste et les questions restent toujours sans réponse. "J'essaie de garder espoir et de ne pas penser aux conditions si elle est séquestrée, car on imagine ce qu'elle doit subir jour après jour et c'est ce qui nous rend fou."

