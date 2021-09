Disparition de Delphine Jubillar : le mari est-il un meurtrier ou le coupable idéal ?

Cédric Jubillar, le mari de Delphine Jubillar disparue en décembre 2020, porte sa photo alors que ses collègues et proches participent à un rassemblement à Albi, dans le sud de la France, le 12 juin 2021.

Le 16 juin 2021, les gendarmes de la section de recherches de Toulouse se postent aux abord de la maison des Jubillar à la sortie d'Albi (Tarn). Ils attendent l'arrivée de Cédric Jubillar, 33 ans. Il est soupçonné d'être derrière la disparition de son épouse Delphine Jubillar, le 16 décembre 2020. Il a une nouvelle compagne depuis quelques semaines.

Après 6 mois d'enquête et de questions, Cédric Jubillar, est placé en garde à vue à la section de recherches de Toulouse. Les deux juges chargés de l'instruction pensent disposer d'assez d'éléments pour le mettre devant ses contradictions et le faire craquer. Sa mère et son beau-père sont également placés en garde à vue.

Le 17 juin 2021, le procureur de Toulouse, Dominique Alzéari, explique les premières justifications données au déclenchement de ces gardes à vue. Cédric Jubillar conteste toute implication dans la disparition de son épouse. Il va être mis en examen pour "homicide aggravé sur conjoint" et placé en détention provisoire.

Nos invités

Ronan Folgoas, journaliste au Parisien

Me Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar