Plus de deux jours après la disparition du petit Émile, âgé de deux ans et demi, dans la commune du Vernet, fini les battues avec des bénévoles. Des militaires ont été appelés en renfort, et des pistes criminelles sont désormais explorées.

Selon le procureur de la République, aucune des autres pistes n'est écartée : il y a celle de l'enlèvement. On se trouve loin de la route principale, il aurait fallu que le kidnappeur circule sur les petites routes qui mènent au hameau du Haut-Vernet. Il y a aussi la piste de l'accident avec soustraction du corps. Un accident de voiture, de quad, ou de tracteur, le conducteur se débarrassant, ailleurs, du corps de la petite victime.

Depuis ce lundi, les habitants du hameau sont entendus tour à tour par les enquêteurs. Un hameau qui est hermétiquement fermé depuis le milieu de la matinée. Il y a, dans le périmètre, que les habitants. C'est dans ce cadre-là que sont menées des investigations téléphoniques par les gendarmes de la section de Marseille. Un travail gigantesque sur les relais de téléphone du secteur, sur les numéros, les gens présents dans la vallée, et les appels des uns et des autres. Un travail très méthodique, à la recherche d'indices.

À écouter également dans ce journal

Météo en France - Vingt-cinq départements sont désormais placé en alerte orange orages et/ou canicule. Neuf sont placés sont en alerte canicule, 22 en alerte orages.

Sécheresse - 68 % des nappes phréatiques sont sous les normales, a annoncé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Il a dévoilé une nouvelle plateforme de "météo de l'eau".

Émeutes - Elles ont déjà causé un préjudice de 650 millions d'euros. Ces chiffres, donnés par la fédération de l'assurance France Assurance et révélés par RTL, ne sont cependant pas définitifs.