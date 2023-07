Disparition d'Émile : le garçonnet n'était pas seul avec ses grands-parents

Quatre jours après la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, dans le village du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), une nouvelle étape s'ouvre dans l'enquête en cours. Les opérations de ratissage pour tenter de retrouver l'enfant dans le secteur escarpé du hameau du Haut-Vernet, d'où il aurait pu fuguer, ont pris fin ce mercredi soir 12 juillet. Néanmoins, le petit garçon, arrivé samedi pour passer quelques jours de vacances chez ses grands-parents, n'était pas seul avec eux : d'autres membres de la famille étaient présents.



Comme le procureur de la République le confirme, les enquêteurs savaient dès samedi qu'une partie de la famille se trouvait dans le hameau. Une famille nombreuse, avec dix enfants - filles et garçons - dont le plus jeune a six ans. La plus âgée, Marie, 25 ans, la mère d'Émile, se trouvait parmi eux. Plusieurs adultes et d'autres enfants étaient donc au hameau, en plus des grands-parents.

Mais ce fait change-t-il pour autant le cours de l'enquête ? Le procureur ne cesse de le répéter depuis le début de l'affaire : pour l'instant, aucune piste n'est écartée. On peut donc penser que la piste intrafamiliale est une piste sur laquelle les gendarmes se sont penchés et se penchent peut-être encore.