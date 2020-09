Covid-19 : "Pas de raison qu'il y ait des règles différentes" entre Paris et Marseille

publié le 29/09/2020 à 18:34

Les bars et restaurants vont-ils bientôt fermer à Paris ? Alors que la situation épidémique se dégrade en Île-de-France, Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises a indiqué mardi 29 septembre sur RTL qu'il n'y avait "aucune raison qu'il y ait des règles différentes entre Marseille et Paris". La fermeture de ces établissements pourrait donc être décidée lors du prochain Conseil de défense.

Le ministre indique toutefois qu'il ne dispose ce mardi "d'aucun élément qui permet de dire qu'il y aura une fermeture des restaurants" à Paris. "Mais vous comprendrez très bien que si on expliquait aux Marseillais que l'on fait quelque chose de différent à Paris, ils pourraient considérer qu'il y a quelque chose d'anormal", poursuit-il sur notre antenne.



Alain Griset, qui a travaillé dans une entreprise de taxi pendant près de 40 ans, assure comprendre "l'exaspération, l'inquiétude et la crainte de l'avenir" des restaurateurs, vent debout contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus. Et le ministre de promettre : "Il n'est pas question de tuer" ce secteur.