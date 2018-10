publié le 01/11/2018 à 02:39

Une ancienne enseignante d'un collège de Bonifacio, en Corse, à laissé un souvenir impérissable à certains élèves. Et pour cause, cette dernière est accusée d'avoir envoyé des messages à teneur pornographique et des clichés d'elle nue à des adolescents fréquentant l'établissement, selon Corse Matin. Une information confirmée par le procureur, selon qui "trois victimes ont été potentiellement identifiées, âgées entre 14 et 15 ans".



C'est une surveillante du collège qui a tiré la sonnette d'alarme après avoir entendu des "bruits de couloirs". L'enseignante âgée d'une trentaine d'années, qui effectuait un remplacement dans l'établissement, a été entendue par les gendarmes lundi 29 octobre.

Placée en garde à vue, la suspecte a partiellement reconnu les faits, invoquant un trouble psychologique pour expliquer ses actes. Le parquet d'Ajaccio a demandé une expertise psychologique pour cerner la personnalité de la jeune femme qui n'a, pour l'heure, pas été mise en examen.

Exerçant depuis la rentrée dans un autre établissement situé dans le sud de l'île de beauté, l'enseignante a été mise à pied par le rectorat. Elle devrait être convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio.