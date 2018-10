Lyon : le père d'une élève entre dans le collège et gifle un professeur

publié le 04/10/2018 à 03:32

La sanction infligée à sa fille lui a déplu. Mardi 2 octobre dans la banlieue de Lyon, le père d'une élève scolarisée en 4e s'est introduit dans son collège et a giflé l'un de ses professeurs rapporte Le Progrès. Plus tôt dans la journée, la collégienne avait été exclue de cours. Elle avait donc cherché à s'entretenir avec sa conseillère principale d'éducation (CPE), qui avait accepté de la rencontrer en fin de matinée.



Une attente trop longue pour l'adolescente qui a alors demandé à son père d'intervenir, relate le quotidien local. Après s'être introduit dans l'établissement ce dernier a pris la direction de la salle des professeurs. Et sans autre forme de procès, il a administré une gifle à l'enseignant de sa fille. Solidaires de leur collègue ainsi molesté, les autres professeurs ont exercé leur droit de retrait en stoppant le travail.

Une plainte a été déposée contre le père de la collégienne et une enquête de police est en cours. Les enseignants ont demandé une réunion avec les services de l'Éducation nationale, réclamant notamment plus de moyens humains dans l'établissement.