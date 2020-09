Bretagne : le village du Faouët veut changer de nom pour éviter la confusion

publié le 23/09/2020 à 05:10

Courrier en retard, erreur d'adresse avec les pompes funèbres, les habitants du Faouët dans les Côtes-d’Armor, en ont assez. Ils en ont assez que leur village soit confondu avec la ville du Faouët, située elle, dans le Morbihan. Alors pour éviter cette confusion qui dure depuis des années, ce village de 400 habitants, situé à une trentaine de kilomètres de Saint-Brieuc, veut changer de nom.

Ou plutôt le rallonger. D'après les informations de Ouest-France, Jacques Tricard, le nouveau maire souhaiterait opter pour le nom breton ou pour y ajouter un suffixe. "C’est surtout un problème pour le courrier et les livraisons. On a des lettres, envoyées en recommandé, qui mettent parfois trois semaines à arriver", explique-t-il au journal local.

En effet, située à à peine 100 kilomètres au sud, la petite ville du Faouët dans le Morbihan et ses 3.000 habitants sème la confusion. "Cette confusion est une gêne pour les actifs. Notre homonyme du Morbihan étant plus connu, plus touristique, les erreurs sont souvent en notre défaveur", souligne Jacques Tricard.

Mais une telle procédure peut prendre beaucoup de temps, d'autant que le conseil municipal n'a pas encore tranché sur le nom à adopter. "Si quelqu’un a une autre idée lumineuse, on la prend. On a prévu de consulter la population, il nous reste à définir les modalités", explique l'élu à Ouest-France.