Qu'est-ce que la Sainte-Barbe, la fête des pompiers ?

Ce vendredi 4 décembre, c'est la fête des pompiers. C'est en effet le jour de la Sainte-Barbe, qui est selon la tradition chrétienne la sainte protectrice des artilleurs et des pompiers.

En ce temps de crise sanitaire, il ne sera pas possible d'organiser des rassemblements ou des cérémonies en présence d'officiels. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donc enregistré un message pour les pompiers en vidéo. Il a souhaité "rendre hommage aux femmes et aux hommes sapeurs-pompiers et à l’ensemble des personnels de la sécurité civile" et témoigner sa "reconnaissance" et son "respect".

"Merci à ceux qui se sont engagés notamment dans les feux cet été [...]. Merci aussi pour la gestion de la crise sanitaire [...] Merci bien sûr pour toutes vos interventions quotidiennes", a déclaré le ministre dans la vidéo publiée sur le réseau social Twitter.

Nous sommes aujourd'hui le jour de la Sainte-Barbe, l'occasion pour nous tous de rendre hommage aux femmes et aux hommes sapeurs-pompiers et à l'ensemble des personnels de la sécurité civile.



— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 4, 2020

Selon la légende, expliquée sur le site des pompiers de France, "Saint Barbe protège de la 'male mort' c'est-à-dire la mort sans avoir reçu les derniers sacrements, ce qui interdisait aux fidèles d’être enterrés en chrétiens au Moyen-âge". Qu'on y croit ou pas, c'est donc une occasion pour rappeler les risques que prennent les pompiers au quotidien.

Cette fête d'origine religieuse a été généralisée sous la Troisième République pour les pompiers. Traditionnellement, ils se retrouvent, à l'initiative de leur caserne ou de la mairie, pour une fête qui comprend en général au moins un repas et souvent des feux d'artifice. Un moment de convivialité pour permettre aux pompiers de se rassembler, mais aussi de rendre hommage aux disparus.