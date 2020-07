Coronavirus : Didier Raoult porte plainte contre Martin Hirsch

publié le 30/07/2020 à 16:01

Le professeur Raoult n'a pas fini de faire parler de lui. Mercredi 29 juillet, le patron de l'Institut Méditerranée-Infection à Marseille (AP-HM) a déposé une plainte auprès du parquet de Paris pour "dénonciation calomnieuse". La personne visée ? Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch qui l'avait accusé de "faux témoignage" auprès de l'Assemblée nationale.

Lors de son audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale le 24 juin, Didier Raoult avait en effet affirmé que la mortalité dans les réanimations de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) était "de 43%". "Chez nous, elle est de 16%", avait-il ajouté en s'appuyant sur un rapport de la cellule de crise de l'AP-HP daté du 14 avril. Il s'agissait pour lui de défendre l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement contre la Covid-19.

Mais sa déclaration n'était pas passée auprès de l'AP-HP. Martin Hirsch avait protesté le 26 juin, dans un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale. Il estimait que les propos de Didier Raoult "semblaient s'apparenter à un faux témoignage".

Des propos sur la base d'un document "obsolète"

"Jusqu'ici, il s'agissait de controverses scientifiques qui existent depuis toujours, le professeur Raoult a toujours accepté les polémiques mais là cela dépasse la sphère scientifique", a déclaré à l'AFP Me Brice Grazzini, l'avocat de Didier Raoult. "Là, c'est différent, mon client risque cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende", a-t-il ajouté. En effet, le professeur Raoult était sous serment devant l'Assemblée nationale, et un faux témoignage est condamnable dans ce cas.

Mais comment Didier Raoult aurait-il pu faire un faux témoignage, s'il se basait sur un document de l'AP-HP ? Selon Martin Hirsch, le document est authentique, mais il datait de près de trois mois au moment de l'audition. Il était donc selon lui obsolète.

Début juillet, le directeur des hôpitaux de Paris a assuré que la mortalité des patients atteints de Covid-19 dans ses services de réanimations est estimée entre 25% et 35%, et non 43%. "Mon rôle n'est pas de faire la police des pourcentages, mais si c'est pour [influencer] la commission d'enquête à partir de données biaisées et partielles, c'est mon rôle de réagir promptement", avait-il déclaré le 6 juillet devant les députés.

Pour sa part, l'avocat de Didier Raoult tente de temporiser. "Il n'y a pas de match entre l'AP-HP et l'AP-HM, le professeur Raoult parlait juste de manque de moyens, du fait qu'on avait anticipé les choses en testant plus à Marseille qu'ailleurs", a-t-il déclaré auprès de l'AFP.