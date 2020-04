publié le 02/04/2020 à 22:40

Le préfet des Pyrénnées-Atlantiques a saisi la justice après les signalement de deux soignants soupçonnés d’avoir continué à exercer alors même qu’ils se savaient contaminés par le Covid-19. L’un d’entre eux travaille dans le paramédical à Pau tandis que le deuxième, le Dr Gilles Lassabe est médecin généraliste à Boucau dans le Pays basque.

Interrogé par RTL, ce dernier raconte avoir reçu un coup de fil de l'Ordre des médecins il y a quelques jours pour l'informer d'un signalement de l'Agence régionale de santé. Elle avait elle-même reçu un courrier dénonçant le praticien. Gilles Lassabe aurait continué à travailler tout en étant malade et aurait également participé à la campagne des municipales.

Mais le docteur réfute complètement ces allégations : "Je me suis mis en confinement dès que j’ai su que j’étais positif et je me suis arrêté de travailler 15 jours, explique-t-il. J'ai contacté toutes les personnes que j'ai vu pendant les deux jours où j’ai travaillé et personne n'a été contaminé".

Et d'ajouter : "Je regrette que des esprits malveillants fassent des courriers et que l’ARS les fassent suivre au parquet. C'est une attitude qui me choque". Le parquet de Bayonne a diligenté une enquête et le docteur, lui, a repris ses consultations normalement.