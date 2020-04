Coronavirus : la crise aura-t-elle raison du secteur des croisières ?

publié le 02/04/2020 à 18:10

Le secteur de la croisière se porte très mal depuis le début de la crise du Coronavirus. Il suffit d'évoquer le Diamond Princess : ce paquebot a été l'un des épicentres de l’épidémie. À son bord, 712 passagers ont été contaminés et 10 d'entre eux sont décédés.

Actuellement, on compte 18 bateaux de croisière au large ou dans les ports de l’Australie, avec de nombreux malades à leur bord. Ces navires n’ont pas le droit d’accoster et l’armée australienne va y envoyer des médecins pour dépister près de 9.000 personnes.

Les titres des croisiéristes se sont effondrés : ils ont chuté de 80 à 90%. C’est encore plus que les compagnies aériennes dont les cours ont baissé de 60%. La crise arrive donc au pire moment car c’est la saison des réservations. Au total, c’est un secteur qui a un chiffre d’affaires d’à peu près 50 milliards de dollars, soit près de 45 milliards d’euros.

Cette industrie a connu d'autres crises par le passé. Elle a notamment dû s’adapter avec les risques liés au terrorisme, mais elle doit faire face à une crise plus intense et peut-être plus durable. La clientèle des croisières est en général âgée, donc plus exposée aux virus. Elle est donc plus encline à se méfier. Par ailleurs, il y a de plus en plus de mises en cause de ce mode de tourisme.

Du coup, certains analystes pensent que le secteur ne se remettra pas de la crise du Coronavirus.

