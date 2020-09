publié le 07/09/2020 à 15:55

L'épidémie de coronavirus a offert une image et un parfum surréalistes ce lundi 7 septembre, à Lille. Deux tonnes de moules trônent devant l'entrée de la préfecture du Nord et ont été déversées par les restaurateurs après la braderie car ils ont été contraints par les autorités à fermer leurs établissements la nuit.

Cette mesure risque de perdurer puisque Lille est récemment passée en zone rouge au coronavirus. C'est pour cette raison que le restaurant "La Chicorée" a décidé de déverser ces deux tonnes de moules dans la matinée puisque vendredi, à 20h, ils ont appris par la préfecture que les établissements fermeraient à minuit.

Arnaud Meunier, le propriétaire de cette enseigne emblématique de Lille, explique qu'"on avait commandé nos moules et embauché 25 personnes pour le vendredi soir à 19h et à 20h, l'arrêté est tombé". "C'est insupportable car je ne vois pas ce qui change entre avant minuit et après minuit" a-t-il ajouté en précisant que "La Chicorée est en difficulté et en grand danger".

Ouvert 24h/24, ce restaurant réalise entre 15 et 20% de son chiffre d'affaire la nuit et la situation n'est pas tenable comme le confie Raphaël Jeannin, le directeur de La Chicorée : "J'ai une équipe de jour et une équipe de nuit dans mon personnel et j'en fais quoi de l'équipe de nuit ? Je la licencie ? " se demande-t-il. En attendant une réponse, le restaurateur a fait une demande de dérogation, soutenue par la mairie de Lille.

Des moules déversées devant la préfecture du Nord par les restaurateurs de la Chicorée, enseigne emblématique de Lille Crédit : Antoine Decarne / RTL