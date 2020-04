publié le 10/04/2020 à 14:49

Dans cette épidémie du coronavirus, il y a le traitement que l'on attend toujours et les barrages comme les masques mais là aussi, le sujet divise. Christophe Castaner a demandé l'annulation des arrêtés rendant obligatoire le port du masque dans la rue.

Mais les pharmaciens aussi sont perdus, comme Guillaume Dessard, président du syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie : "Une pharmacie va en recevoir dix boîtes de cinquante, une autre en recevra vingt, on ne sait pas trop pourquoi", s'agace-t-il.



"On nous demande de distribuer des masques aux professionnels de santé mais un jour on a la droit de donner aux aides-soignants, le lendemain on n'a plus le droit. Le surlendemain c'est encore le contraire. Il n'y a qu'un seul mot qui définit cela : c'est le bordel", dénonce ce pharmacien excédé par les changements de cap du gouvernement concernant le port du masque.