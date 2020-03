Confinement : mis à la porte par sa mère, il revient pour l'étrangler

publié le 24/03/2020 à 22:17

Une mère de famille, qui hébergeait son fils de 22 ans et sa petite amie en cette période de confinement, a mis le couple dehors à cause de leur mauvais comportement. Cette décision n'a pas plus au jeune homme qui, alcoolisé, est rentré brutalement dans l'appartement et s'en est pris physiquement à sa mère.

Les faits ont eu lieu lundi 23 mars au soir aux Sables-d'Olonne (Vendée). Le fils a saisi sa mère par l'écharpe, a tenté de l'étrangler puis lui a asséné un violent coup de poing alors qu'elle était au sol, selon l'information rapportée par Ouest-France. Elle aurait perdu brièvement connaissance, mais a pu prévenir les forces de l'ordre. Un témoin a assisté à la scène.

Les policiers de la BAC sont intervenus rapidement au domicile de la victime, mais son fils et sa petite amie avaient fui. Ils s'étaient réfugiés au 4e étage de l'immeuble dans un recoin près de l'ascenseur selon France Bleu Loire Océan, et ont vite été rattrapés par les forces de l'ordre.

Le jeune homme était ivre. Il a été placé en garde à vue. Sa copine a pu repartir libre. Elle est allée se confiner dans sa famille.