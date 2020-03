Confinement : la policière agressé à Beauvais "va mieux", confie un collègue

publié le 25/03/2020 à 21:49

Les policiers sont moins nombreux, ils manquent eux aussi de matériel de protection et ils sont parfois confrontés à l’agressivité des habitants confinés. Ce mardi 24 mars à Beauvais, dans l'Oise, une policière de 23 ans a reçu une brique en pleine tête. Elle est grièvement blessée. Frédéric, son collègue du syndicat Alternative patrouillait avec elle.



"On est appelé pour un contrôle d'un groupe d'individus, un contrôle confinement, raconte Frédéric. On a un groupe d'une dizaine de personnes qui est regroupé avec de la musique, de l'alcool. On contrôle un individu qui devient récalcitrant. De la famille et des voisins sont venus à notre rencontre."

"Là, on a tous été confronté à un changement de climat, du contrôle confinement et interpellation à de la violence urbaine avec un jet de projectile qui est arrivé directement sur le crâne de ma collègue, qui s'est mise à saigner, que j'ai protégé au mieux pour faire une compression parce que c'était vraiment ouvert", explique le policier.

"Ce matin, elle m'a donné des nouvelles, rassure Frédéric. Elle va mieux. Elle est très fatiguée car elle a subi une intervention chirurgicale."