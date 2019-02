Cocaïne : saisie record de la marine française dans l'océan Indien

publié le 02/02/2019 à 23:49

La ministre française des Armées, Florence Parly, a qualifiée cette saisie de "record". En effet, les forces française mobilisées dans l'océan Indien afin de lutter contre le trafic de drogue finançant le terrorisme, a mis la main jeudi 31 janvier sur 670 kg de cocaïne, sur une embarcation en mer d'Arabie.



Cette opération "porte un coup dur au financement du terrorisme", s'est félicitée la ministre dans un tweet. Du côté de l'état major, on précise que c'est la frégate anti-aérienne Cassard qui a intercepté le convoi, dans le cadre de la Task Force 150. "Elle a procédé à un contrôle sur un boutre qui n'avait pas de pavillon", a précisé l'armée.

La Task Force 150, un des trois piliers d'une coalition navale sous commandement américain, a pour mission de lutter contre le terrorisme international et les trafics illicites qui le financent en Mer rouge et dans une grande partie de l'océan Indien.

La 151 est plus spécifiquement chargée de la piraterie dans le golfe d'Aden et la 152 de la sécurité dans le golfe Arabo-persique. Parti le 5 novembre de Toulon (sud), le Cassard, fort de 240 membres d'équipage, est déployé depuis trois mois dans le golfe Arabo-persique et en océan Indien.



Il a notamment assuré l'escorte du porte-avions américain USS John C. Stennis avant de poursuivre sa mission en soutien direct de la Task Force 150.