et AFP

publié le 29/01/2019 à 08:56

Mardi 29 janvier dans la matinée, cinq personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Strasbourg, perpétré le 11 décembre dernier. Elles pourraient être impliquées dans la fourniture de l'arme à Chérif Chekatt, l'auteur de la fusillade.



Placés en garde à vue, ces cinq suspects appartiennent à la même famille et sont soupçonnés à des degrés divers d'avoir participé à la fourniture d'un revolver de calibre 8 mm, datant de la fin du XIXème siècle, à Chérif Chekatt, le mois dernier. Les enquêteurs restent toutefois "prudents sur le partage de responsabilités", selon une source proche de l'enquête.



Les gardes à vue doivent permettre d'éclaircir les rôles de chacun et notamment celui du plus âgé des suspects, un homme de 78 ans. Trois autres hommes ont également été interpellés, âgés de 65, 34 et 32 ans, ainsi qu'une femme de 57 ans.

Le 11 décembre, peu avant 20 heures, le terroriste avait attaqué des passants avec un revolver et un couteau dans la zone du marché de Noël, près de la place Kléber à Strasbourg, tuant 5 personnes et faisant 12 blessés. Le matin même, Chérik Chekatt, âgé de 29 ans, devait être interpellé pour des faits de droit commun. Un mois avant l'attaque, il avait prêté allégeance au groupe État Islamique dans une vidéo. Après l'attentat, il avait pris la fuite avant d'être abattu le 13 décembre par la police.