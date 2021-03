Charente-Maritime : un chiot retrouvé éviscéré et brûlé dans un sac

publié le 27/03/2021 à 20:13

Ces sévices cruels restent inexpliqués. Un habitant de la ville de Saintes, en Charente-Maritime, a fait une triste découverte au bord de la route le mercredi 24 mars. À l'intérieur d'un sac en plastique, il a trouvé la dépouille d'un chiot éventré, éviscéré et brûlé. Son crâne et sa mâchoire étaient aussi fracassés, rapporte France Bleu.

La police nationale de Charente-Maritime a ouvert une enquête afin de trouver le coupable de cet acte. Après une "enquête de voisinage approfondie", ils ont remonté la piste d'un jeune homme de 20 ans. Sur Facebook, les policiers précisent qu'il était "accompagné d'un chien dangereux. Ce chien est en fait volé".

Immédiatement placé en garde à vue, le suspect a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis pour "acte de cruauté envers les animaux". De plus, le coupable se retrouve définitivement interdit d'adopter un chien. Pour sa défense, le jeune homme a assuré que le pauvre animal est mort, écrasé par un camion et non après avoir été victime de sévices.