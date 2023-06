Ce vendredi 9 juin, le maire de Carnac a annoncé que sa maison est placée sous la protection de la gendarmerie. Mercredi 7 juin, la destruction de menhirs classés a suscité la polémique. Le site doit notamment accueillir un magasin de bricolage.

"On va te trouver, on connaît ton adresse, on va te foutre le feu". Depuis l'annonce de la construction d'une zone commerciale sur un site classé, faisant disparaitre des dizaine de menhirs, Olivier Lepick, le maire de Carnac, reçoit des dizaines de menaces, ainsi que des insultes. La gendarmerie prend l'affaire très au sérieux et a décidé de placé l'édile sous protection.

"Le sous-préfet, de sa propre initiative, a décidé de mettre en place une surveillance de ma maison et j'avoue que ça m'a rassuré", a expliqué le maire de Carnac ce vendredi. À l'image du maire de Saint-Brévin-les-Pins qui avait démissionné à la suite de menaces répétées, des rondes sont effectuées autour du domicile de l'élu. Vendredi, il envisageait de porter plainte contre "le tombereau de haine" qui se déverse sur sa famille et lui-même.

