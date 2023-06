ÉDITO - Carnac : le coup de gueule d'Alba Ventura contre la destruction de menhirs vieux de 7.000 ans

Carnac, ses menhirs et son Mr Bricolage, ça fait mal à entendre. Mais quelle idée ! Comment peut-on imaginer détruire un joyau pareil, l'emblème de Carnac ? 39 petits menhirs datant de 7.000 ans, répertoriés par la Drac, la Direction régionale des affaires culturelles, mentionnées dans l'Atlas du patrimoine, faisant même partie du dossier de candidature pour inscription au patrimoine de l'Unesco, ont donc été détruits pour permettre au magasin de bricolage de s'installer.

Ce qui est fou, c'est que la mairie avait retoqué le permis de construire de Mr Bricolage en 2014 au motif, selon la préfecture du Morbihan, que les travaux envisagés étaient susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Et donc, 8 ans plus tard, il n'y a plus de problème. Si petites soient ces stèles (on dit qu'elles mesuraient entre 50 cm et un mètre), même cachées par des feuillages, même dressées, alignées au milieu d'une zone commerciale et artisanale, jamais il n'aurait fallu y toucher. Ce n'est pas une zone sur-construite avec des entrepôts partout. On est dans un site où la nature est très présente.

Ce qui est révoltant, c'est qu'on ait permis l'installation d'une entreprise commerciale au détriment d'un patrimoine historique. On fait sortir de terre un grand magasin et on détruit des menhirs millénaires. On aurait au moins pu les préserver, les mettre en valeur. Sachant que ce site abritait ces mégalithes vieilles de 7.000 ans, pourquoi avoir un jour décidé d'en faire une zone commerciale et artisanale ?

