publié le 24/01/2019 à 13:40

C'est désormais officiel. Jean-Dominique Senard succède à Carlos Ghosn à la tête de Renault. Le conseil d'administration du constructeur automobile a nommé Jean-Dominique Sénard président et Thierry Bolloré directeur général du géant français alors que les deux fonctions revenaient jusqu'à présent à Carlos Ghosn.



Souvent qualifié d'anti Carlos Ghosn, à cause de son tempérament et de sa vision du capitalisme, Jean-Dominique Senard est décrit comme très discret et très courtois malgré son appartenance à l'élite française classique.

Son parcours d'industriel l'a dans un premier temps porté à la tête de Péchiney, au moment où l'entreprise a été avalée par un acheteur étranger, puis chez Michelin, où il a brillamment développé l'entreprise.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr