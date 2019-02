publié le 07/02/2019 à 20:15

Ce 8 octobre 2016 fut une journée royale pour Carlos Ghosn. C'est en effet le jour de son mariage avec Carole Nahas, une Libanaise qui vit à New York, où elle est créatrice de mode.



Après un rapide passage à la mairie du XVIe arrondissement de Paris, le couple franchit enfin en début d'après-midi la grille du Château de Versailles, puis fait son entrée au Grand Trianon, ce palais de marbre rose qui abrita au XVIIe siècle les amours de Louis XIV et de la Montespan.

Smoking noir pour Carlos Ghosn, robe de soie verte dessinée par le couturier Rabih Kayrouz pour son épouse, qui célèbre également ce jour-là l'anniversaire de ses cinquante ans. Elle déclare : "Quand vous invitez des gens chez vous, ils répondent 'peut-être' ; quand vous les invitez à Versailles, ils accourent".

Un mariage à la "Marie-Antoinette"

Voilà donc 120 invités triés sur le volet pour une fête inspirée du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola : des dizaines de comédiens et comédiennes en costumes d'époque, perruques, robes de satin et de velours, accueillent ainsi les mariés sur un air de clavecin...



Dans ce palais, sous les lustres de la "galerie des Cotelle", le dîner est servi par des laquais poudrés dans de la porcelaine ancienne, argenterie d'époque, le champagne dans des coupes de cristal de Saint-Louis. La pièce montée s'élève à 1,50 mètre. Et jusque tard dans la nuit, les buffets abonderont de desserts colorés dont raffolait justement Marie-Antoinette. "Un mariage pour un roi et une reine" titrera une revue américaine.

Financement douteux

Mais un mariage qui n'a peut être rien coûté du tout à Carlos Ghosn. La facture est estimée à un peu plus de 50.000 euros, mais on sait que le Grand Trianon (tarif de base pour une location : 35.000 euros) a été gracieusement mis à disposition des mariés au titre d'une prestation gratuite pour... Renault.



Le constructeur est effectivement l'un des mécènes du Château de Versailles. Sauf que, dans ce cas précis, l'événement était privé et ne concernait pas du tout Renault. La marque a peut-être aussi financé les autres prestations de la fête, d'où les soupçons actuels d'abus de biens sociaux.

Le parquet de Paris étudie le signalement transmis par Renault sur les dessous de cette noce fastueuse. Il n'est pas exclu, nous dit-on, que des vérifications soient rapidement déclenchées, notamment auprès du Château de Versailles pour se faire remettre tous les documents sur le mariage royal de Carlos Ghosn.