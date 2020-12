Carlos Ghosn : accusé d'évasion fiscale, le fisc français ouvre une enquête

publié le 14/12/2020 à 12:55

Carlos Ghosn a-t-il feint de quitter la France pour s'installer aux Pays-Bas en 2012 ? C'est ce que redoute le fisc français, qui a ouvert une enquête sur l'ancien patron de Renault. Certains de ses biens ont déjà été saisis.

Les services fiscaux français s'interrogent sur le départ de Carlos Ghosn en 2012. Le fisc soupçonne l'ancien PDG d'avoir simulé un départ aux Pays-Bas, et donc, d'avoir pratiqué l'évasion fiscale, indiquent nos confrères de Franceinfo, confirmant des informations de Libération.

Quelque 13 millions d'euros de biens ont d'ores et déjà été saisis : un appartement dans le XVIème arrondissement de Paris, une maison dans les Yvelines (78) et un compte bancaire, sur lequel se trouvent ses actions chez Renault. Toutefois, selon les informations qu'une source proche du principal intéressé a confié à Franceinfo, il ne s'agirait pas d'un redressement fiscal en ce terme, mais plus d'une saisie conservatoire.

En outre, une enquête est toujours en cours concernant l'ancien dirigeant de l'alliance automobile. D'après les proches de Carlos Ghosn, le déménagement de ce dernier de la France aux Pays-Bas a été fait en toute transparence et n'était pas uniquement dû à des questions de fiscalité, mais aussi par praticité. En effet, ils rappellent que le siège social du groupe se trouve à Amsterdam. Une des raisons pour lesquelles Carlos Ghosn aurait pris la décision de quitter la France.