Renault : "Et si le bilan de Ghosn était globalement désastreux ?", s'interroge Brunet

publié le 13/11/2020 à 19:57

Interviewé par une équipe de France Télévisions, l'ancien PDG du groupe Renault-Nissan a expliqué les raisons de son évasion rocambolesque, alors qu'il était accusé de malversations financières au Japon, et s'est dit victime d'un complot.

Mais le chef d'entreprise s'en est aussi pris au gouvernement français, par lequel il estime avoir été lâché. En France, nous considérons encore Carlos Ghosn comme un immense patron. Pourtant, le livre Carlos Ghosn, autopsie d'un désastre par le spécialiste de l'industrie automobile Benjamin Cuq, dresse un bilan très sévère de sa présidence.

Dans cette enquête minutieuse, on découvre une autre réalité : en 15 ans à la tête de Renault-Nissan, Carlos Ghosn a manqué de clairvoyance sur les SUV, raté le virage du low-cost chez Nissan, tué le made in France chez Renault... Benjamin Cuq dépeint un Carlos Ghosn qui a dirigé un groupe sans cohérence, et sans synergie industrielle.

Et si ce journaliste avait raison ? Et si le bilan de Carlos Ghosn était globalement désastreux ? Forcément, c'est un autre son de cloche.