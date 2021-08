Cantal : huit adolescents blessés dans l'accident d'un mini-bus

Un accident de mini-bus s'est produit ce vendredi 6 août vers 7h40 peu avant Saint-Flour dans le Cantal et a blessé huit adolescents, dont un grièvement. L'accident a entraîné la coupure de l'autoroute A75 dans le sens Nord-Sud, a indiqué la préfecture. "L'accident a mis en cause un mini-bus, dont les passagers sont des adolescents, et un poids lourd", a détaillé la préfecture dans un communiqué.

L'un des adolescents, âgé de 16 ans, a été transporté par hélicoptère "en urgence absolue" à l'hôpital de Clermont-Ferrand, ont précisé les pompiers. Sept autres adolescents ainsi que le conducteur du mini-bus, plus légèrement blessés, ont été quant à eux transportés à l'hôpital de Saint-Flour. Le conducteur biélorusse du poids lourd est indemne et a été testé négatifs aux dépistages d'alcool et de stupéfiants.

D'après le quotidien régional La Montagne, le mini-bus transportant les adolescents venait d'Amiens et se rendait en direction du Cap d'Agde pour une colonie de vacances : "le plan blanc est déclenché pour mobiliser les moyens adaptés à la situation et une cellule médico-psychologique est mise en place", précise la préfecture.

A la veille d'un week-end qui s'annonce chargé sur les routes, l'autoroute A75 a dû être coupée dans le sens Nord-Sud à hauteur de la sortie 23. Dans le sens Sud-Nord, la circulation est perturbée au niveau de l’accident avec des ralentissements sur deux kilomètres.