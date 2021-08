Comment un lâcher de ballons s'est terminé en tragique fait divers

Nous sommes le 27 septembre 1986 et la ville de Cleveland aux États-Unis se prépare à battre un record du monde : celui du plus gros lancer de ballons. Objectif : récolter des fonds pour une association et accessoirement faire un gros coup de pub pour cette ville de l'Ohio.

Bref, tout ça part d'un bon sentiment mais l'opération va virer au cauchemar. Le jour J, comme une tempête est annoncée, les organisateurs décident de lâcher les ballons plus tôt que prévu. Précisément 1 million et demi de ballons gonflés à l'hélium s’envolent dans le ciel sous les yeux ébahis du public. Sauf que quelque chose va se passer que les organisateurs n'avaient pas prévu...



Ils pensaient que les ballons resteraient en l'air puis se dégonfleraient avant de redescendre. Sauf que le vent et la pluie qui commencent à s'abattre sur Cleveland les font tomber bien plus tôt que prévu alors qu'ils sont encore gonflés.

Résultat : des automobilistes surpris par la présence de ballons sur la route finissent accidentés, des chevaux prennent peur et se blessent dans les champs alentours et l'aéroport doit fermer l'une de ses pistes, pleine de ballons. Mais il va se produire quelque chose de bien plus tragique.

Sur le lac Érié, un des grands lacs américains, au nord de Cleveland. Les ballons pleuvent dessus alors que les garde-côtes sont à la recherche de deux pêcheurs perdus. Impossible alors pour eux de trouver les hommes, tombés à l’eau et cachés par les ballons.

Tous deux seront malheureusement retrouvés morts deux jours plus tard. Suite à ce drame, la ville de Cleveland a dû verser des millions de dollars de dommages et intérêts, le record a été retiré du Livre Guinness des records. Quant aux organisateurs, forcément, ils étaient dans un état proche de l'Ohio avec le moral à zéro…

