Cambriolage chez le père de Marquinhos : quatre individus mis en examen

publié le 22/05/2021 à 04:26

Quatre suspects interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage de la famille du joueur du PSG Marquinhos en mars dans les Yvelines ont été mis en examen le vendredi 21 mai, a indiqué le parquet de Versailles, confirmant une information du journal L'Équipe.

Trois d'entre eux, âgés de 20, 28 et 29 ans, ont été placés en détention provisoire, et le quatrième, 17 ans, placé sous contrôle judiciaire, a précisé le ministère public à l'AFP. Dimanche 14 mars dernier, alors que le Paris Saint-Germain affrontait Nantes au Parc des Princes dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, le domicile de la famille du capitaine du PSG, dans les Yvelines, avait été cambriolé.

Lors de cette intrusion, le père du joueur, 52 ans, avait subi "des violences", avait indiqué une source proche de l'enquête à l'AFP. Le préjudice du vol s'élève à 1.500 euros en numéraire, en plus de sacs de luxe. "Personne n'a souffert et tout le monde va bien. Plus de peur que de mal", avait rassuré Marquinhos sur Instagram peu après. Une information judiciaire avait été ouverte, notamment des chefs de vol en bande organisée avec violences et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a indiqué le parquet de Versailles.